Beim ÖPNV sollen die Bürger mitreden

Bergstraße.Der Nahverkehrsplan im Kreis Bergstraße für die Jahre 2020-24 wurde in den vergangenen Monaten fortgeschrieben mit dem Ziel, das ÖPNV-Angebot noch weiter zu verbessern. Der Nahverkehrsplan definiert dabei Ziele und Rahmenbedingungen für das Verkehrsangebot im Kreis sowie seine Finanzierung. Bereits im vergangenen Jahr konnten sich die Bergsträßer im Rahmen einer Bürgerbeteiligung einbringen, um das ÖPNV-Angebot noch kundenfreundlicher und zielgerichteter zu gestalten. Aus dieser Bürgerbeteiligung wurden viele Anregungen in den neuen Nahverkehrsplan aufgenommen.

Mitmachen bis zum 15. Juli

Nun ist der Entwurf für den neuen Nahverkehrsplan fertiggestellt und die Bürger haben erneut die Möglichkeit, sich an diesem Plan und somit der Ausgestaltung des ÖPNV im Kreis zu beteiligen. Die zweite Bürgerbeteiligung zum neuen Nahverkehrsplan ist noch bis zum 15. Juli möglich.

Der Entwurf des neuen Nahverkehrsplans steht im Internet zur Einsicht zur Verfügung. Über den Button „Nahverkehrsplan“ auf der Startseite der Kreis-Website gelangen Interessierte zum Download des neuen Nahverkehrsplans 2020-24 und können dort über das hinterlegte Feedback-Formular ihre Meinung zu dem Plan äußern und zudem Anmerkungen, Kritik sowie weitere Verbesserungsvorschläge einbringen. Alle Eingaben werden nach dem 15. Juli im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 2020-2024 durch das beauftragte Fachbüro für Verkehrsplanung bewertet und dokumentiert. Der neue Nahverkehrsplan 2020-24 soll dann Ende des Jahres im Kreistag verabschiedet werden.

„Bereits in der ersten Beteiligungsphase haben sich die Bürger rege zu Wort gemeldet. Ich hoffe und bin überzeugt davon, dass sie sich auch in dieser Phase motiviert einbringen werden und wir so einen guten und zukunftsweisenden Nahverkehrsplan aufstellen können“, ist sich der für den ÖPNV zuständige Dezernent Karsten Krug sicher. „Es ist wichtig, die Bürger hier in aller Breite mitzunehmen, denn gerade für sie sollen ja am Ende die Angebote im Kreis und darüber hinaus sein.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020