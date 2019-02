Beim Surfen: Vorsicht vor den Haien

Bergstraße.Logo, Absender und Inhalt wirken täuschend echt. In der E-Mail wird man darum gebeten, seine Kontodaten zu erneuern. Ansonsten drohe ein massiver Datenverlust. Doch wer dem Link folgt, öffnet Kriminellen Tür und Tor.

Phishing (Aussprache: Fisching) findet nicht an Flüssen und Seen statt, sondern in den Untiefen des weltweiten Netzes. Darunter versteht man Versuche, über gefälschte

...