Beim Überholen gegen Lkw geprallt

Bergstraße.Ins Schleudern kam am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Germersheim, als sie auf der A6 in Nähe des Viernheimer Dreiecks einen Lkw überholen wollte. Mit ihrem Renault Laguna prallte sie gegen die Seitenflanke des Lastwagens und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zum Abtransport des Pkw und zur Beseitigung eine Öllache mussten die betroffenen Fahrspuren der A6 bis etwa 5 Uhr gesperrt werden. kel/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019