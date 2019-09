Benefizveranstaltung mit Franz Lambert

Bergstraße.Der Heppenheimer Orgelvirtuose Franz Lambert wird am kommenden Sonntag, 29. September, von 15 bis 18 Uhr eine Benefizveranstaltung des Vereins Einfach Helfen Bergstraße e.V. im Kurfürstensaal des Amtshofes in Heppenheim musikalisch umrahmen. Der Verein unterstützt Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind und dringend Hilfe benötigen. Es gibt Kaffee, Kuchen und herzhafte Snacks. Karten gibt es beim Kaufhaus Ganz in Bensheim und bei der Buchhandlung May in Heppenheim. red/Bild: Funck

Info: www.einfach-helfen- bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019