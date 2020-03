Bensheimer Bürgernetzwerk zieht weitgehend positive Bilanz

Bensheim.Das Bürgernetzwerk Bensheim zieht noch eineinhalb Jahren ein grundsätzlich positives Zwischenfazit. Für die Innenstadt konnte in dieser Zeit einiges in Bewegung gebracht werden. Die Aktion „Lauter Licht“ (unser Bild) mit der Illumination des Bachlaufs und des Rinnentorturms schärfte den Blick für das Potenzial des Kleinods. Auch bei der Digitalstrategie und der Suche nach einer „Marke“ für das Zentrum konnten Fortschritte erzielt werden. Allerdings bemängelte die Initiative, dass ein von ihnen geforderter Masterplan für die Innenstadt nach ihrer Ansicht nicht die höchste Priorität bei der Stadtverwaltung habe. Die aufkommende Kritik am Bürgerdialog zum Marktplatz wies das Bürgernetzwerk zurück. dr/Bild: Kirsch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020