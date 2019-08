Beratung bei der Sprachkurs-Wahl

Bergstraße.Kunden, die sich bei der Auswahl eines passenden Sprachkurses der Kreisvolkshochschule (Kvhs) die Empfehlung einer Lehrerin holen möchten, macht die Kvhs verschiedene Beratungsangebote.

Heute in Bensheim

In Bensheim – dort im Schulungsraum im Gebäude Am Wambolterhof 2 – gibt heute (Donnerstag) zwischen 18.30 und 20 Uhr eine Englischlehrerin Hilfestellung bei der Kurswahl. Ebenfalls im Bensheimer Schulungsraum berät am Mittwoch, 28. August, zur gleichen Uhrzeit eine Deutschlehrerin, welche Deutschkurse zu welchem Kenntnisstand passen.

Nächste Woche in Heppenheim

Die Beratung in Heppenheim ist zentral organisiert: Am Mittwoch kommender Woche, 4. September, zwischen 18.30 und 20 Uhr, sind Lehrerinnen der Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch in der Martin-Buber-Schule (Gräffstraße 2), um mit Kunden ein persönliches Gespräch zu führen.

Englisch am Telefon

In Englisch gibt es außerdem noch die Möglichkeit, sich am Telefon bei der Kurswahl unterstützen zu lassen – und zwar am Freitag, 6. September, in der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr, unter der Telefonnummer 06251 / 1729617. red

