Beratung bei Wahl des Sprachkurses

Bergstraße.Einen Sprachkurs auszuwählen ist dann einfach, wenn man sich von vornherein für einen Anfängerkurs entscheidet. Wer Vorkenntnisse hat, braucht Informationen darüber, wo sein Wissen – aus der Schule oder aus anderen Kursen – anzusiedeln ist. Allen, die sich vor der Buchung eines Kurses beraten lassen möchte, bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) ein individuelles Gespräch mit erfahrenen Lehrerinnen an – und zwar am Mittwoch, 5. September, zwischen 18 und 19.30 Uhr in Heppenheim in der Martin-Buber-Schule in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Nur für Englisch gibt es die Möglichkeit, Informationen am Telefon einzuholen – und zwar am Samstag, 8. September, zwischen 10 und 13 Uhr, unter der Telefonnummer 06251 / 17296-17. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.09.2018