Beratung jetzt auch in Bensheim

Bergstraße/Bensheim.Das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete Südhessen bietet ab sofort auch in Bensheim Beratungen an. „Auf der Flucht erleben Menschen lebensbedrohende Gefahren und traumatische Situationen. Durch diese schweren Belastungen muss mindestens ein Drittel der Geflüchteten als psychisch krank eingestuft werden. Damit die traumatisierten Menschen nicht allein gelassen werden, haben das DRK und der Caritasverband das Psychosoziale Zentrum in Darmstadt eröffnet“, erläutert Caritasdirektorin Stefanie Rhein.

Ein Team aus Fachkräften, darunter Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, stellt die Akutversorgung im Bereich Krisenintervention sicher. „Gerade für belastete Menschen kann ein weiter Weg zur Beratungsstelle aber eine große Hürde sein“, weiß Sozialarbeiter Alexander Hummel. „Um den Zugang zu den Beratungsangeboten zu gewährleisten, sollten diese möglichst niedrigschwellig angesetzt sein.“

Sozialdezernent Karsten Krug begrüßt deshalb, dass ab sofort auch in der Gemeinschaftsunterkunft in Bensheim einmal wöchentlich eine psychosoziale Beratung angeboten wird. Im Kreis Bergstraße leben derzeit rund 4900 Geflüchtete. „Die für die Betreuung zuständigen Mitarbeiter berichten über Problemfälle, die einer geeigneten Beratung und Unterstützung bedürfen. Deshalb habe ich bereits im Frühjahr eine Supervision für Mitarbeiter in diesem Spannungsfeld mit einer Psychologin veranlasst“, so Krug weiter.

Stabilisieren und einbinden

Das Psychosoziale Zentrum für Geflüchtete Südhessen ist eine von vier Beratungsstellen ihrer Art in Hessen. Für jedes Zentrum stellt das Land Hessen jährlich bis zu 400 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Mithilfe der dort erfolgten Beratungen sollen traumatisierte Flüchtlinge stabilisiert und nachhaltig in das örtliche Regelsystem eingebunden werden.

Die Mitarbeiter des Zentrums ermitteln zunächst, welche Hilfe eine Person benötigt. Professionelle Diagnostik und qualifizierte therapeutische Maßnahmen sollen Traumafolgestörungen und psychische Belastungen wie Ängste, Essstörungen, Sucht und schwere Depressionen verhindern oder vorhandene Symptome lindern. „Verbunden mit sozialpädagogischer Begleitung sowie Hilfen zur Bewältigung der aktuellen Lebenssituation schaffen diese Behandlungen die Basis zur sozialen Integration“, heißt es vom Kreis.

Dabei arbeiten die Sozialpädagogen und Psychotherapeuten mit allen relevanten Akteuren zusammen: Neben den therapeutischen Angeboten sind fachliche Beratung und Schulungen wesentliche Aufgaben des Psychosozialen Zentrums. Auch wird mit den Flüchtlingen sozialpädagogisch gearbeitet, etwa zu Wohngruppen, Ämtern, Ehrenamtlichen, Schulen und Kindergärten. Auch die Schulung von Dolmetschern und die Vernetzung mit anderen Einrichtungen, Beratungsstellen, Ämtern und Initiativen zählen zu den Aufgaben des Zentrums.

Die Struktur des Psychosozialen Zentrums für Geflüchtete Südhessen basiert auf den Ergebnissen des bundesweit einzigartigen hessischen Pilotprojekts „Step-by-Step“, das von Februar 2016 bis April 2017 vom Sigmund-Freud-Institut in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt in einer Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Darmstadt durchgeführt wurde. Zu den involvierten Akteuren zählen auch das DRK und der Caritasverband Darmstadt, die jetzt ihre Erfahrungen aus dem Pilotprojekt und aus jahrzehntelanger Beratung von Flüchtlingen einbringen. zg

