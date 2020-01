Beratung vor Beginn der Sprachkurse

Bergstraße.Vor Beginn jedes Semesters macht die Kreisvolkshochschule (Kvhs) ihren Kunden und allen, die es werden wollen, ein Beratungsangebot in Sachen Sprachkurse. Wer unschlüssig ist, wie Vorwissen einzuschätzen ist oder hinsichtlich der Kursinhalte weitere Informationen braucht, kann sich persönlich beraten lassen – unverbindlich und kostenlos.

In Bensheim im Wambolterhof 2 im ersten Stock, findet am Mittwoch, 29. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr die Deutschberatung statt, im gleichen Zeitraum am Donnerstag, 30. Januar, die Englischberatung. Ein zentraler Beratungsabend wird in Heppenheim in der Martin-Buber-Schule am Mittwoch, 5. Februar, ebenfalls von 18.30 bis 20 Uhr, abgehalten. Dozenten der Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sind anwesend, um Fragen der Kunden persönlich zu beantworten. Telefonische Auskunft über Englischkurse gibt am Samstag, 1. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr unter Telefon 06251 / 1729617, die Fachbereichsleiterin Iris Hoch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020