Beratungen zum Thema Klimaschutz

Bergstraße.Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD im Kreis Bergstraße, Dieter Oehler aus Heppenheim, lädt zur nächsten Sitzung der Vereinigung ein, die am kommenden Mittwoch (16. Oktober) um 14.30 Uhr in Bensheim im Mehrgenerationenhaus in der Klostergasse 5a stattfindet.

Die Tagesordnung umfasst neben Berichten über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der SPD Hessen-Süd sowie der örtlichen Gliederungen auch eine Vorschau auf den Unterbezirksparteitag am Samstag, 26. Oktober.

Außerdem findet eine Meinungsbildung über das von SPD und CDU auf Bundesebene beschlossene Klimaschutzprogramm statt. Interessant dürfte dabei auch die Frage sein, warum nach dem aktuellen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen lediglich drei Prozent der Befragten die Umweltkompetenz bei der SPD sehen, obwohl diese seit nunmehr sechs Jahren die Umweltministerin in Berlin stelle, wie der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Kaltwasser aus Bensheim anmerkte. Abschließend stehen noch aktuelle Informationen aus dem Bergsträßer Kreistag zum Haushalt sowie der Lighthouse-Debatte auf dem Programm. Interessierte Gäste sind willkommen. red

