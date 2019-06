Beratungsstelle sucht Raum in Bensheim

Bergstraße.EUTB: Auch wenn man es in diesen Tagen vermuten könnte, mit der Europäischen Union hat diese Abkürzung nichts zu tun. EUTB steht für „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung“ und ist ein Ergebnis des neuen Bundesteilhabegesetzes. Es ist seit Anfang 2017 in Kraft und seine Regelungen werden in insgesamt vier Stufen wirksam.

Teil der seit Januar 2018 wirksamen zweiten Stufe ist die

...