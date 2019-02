Bereit für die Höhepunkte der tollen Tage

Bergstraße.Heute ist Weiberfastnacht – und damit beginnt das fastnachtliche Finale. Die Narren geben sich die Ehre in den Sälen und auf der Straße: Die Fastnachtsumzüge in Heppenheim am Sonntag und am Dienstag in Lorsch sind absolute Publikumsmagnete.

In Bensheim gibt es über die tollen Tage zwar keine Straßenfastnacht. Wer es vierfarbbunt krachen lassen will, geht aber nicht leer aus. Am

...