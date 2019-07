Berge oder Strand? Wieso nicht beides?

Bergstraße.Der Sommer ist zurückgekehrt. In den nächsten zwei Wochen werden wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet, wahrscheinlich geht es am Freitag sogar bis kurz vor die 40-Grad-Marke.

Wenn es in der Region schon so heiß ist, muss man dann überhaupt zwingend woandershin an den Strand oder in die Berge in den Urlaub fahren? Oder genügen nicht auch die Badeseen und Hügel an der Bergstraße? Angesichts zahlreicher Freizeitangebote in der Region – von kühlen Indoor- bis hin zu erfrischenden Outdoor-Aktivitäten – muss man nicht weit verreisen, um gut zu urlauben.

Wir haben in Bensheim am Badesee und in der Innenstadt die Menschen nach ihren Sommerplänen gefragt:

Louisa: „Ich fahre in den Urlaub, gehe feiern und kümmere mich um den ganzen Uni-Krams; gerade jetzt nach dem Abitur. Ansonsten gehe ich gerne an den Badesee und abends in die Weinberge.“

Frita: „Das Waldschwimmbad in Lindenfels besuche ich gerne. Es ist sehr schön gelegen, kurz unterhalb der Burg, in der Natur; es gibt auch gutes Essen. Und es hat einen Fünf-Meter-Sprungturm.“

Alexander: „Wir waren zum Beispiel im Tiergarten in Worms, im Odenwald auf der Sommerrodelbahn, aber auch drei Tage in Mittenwald in Bayern. Wir sind hier in Bensheim immer Eis essen, probieren immer andere Eisdielen, halten uns an Spielplätzen auf, gerade bei uns in Auerbach. Mit den Kindern besuchen wir aber keine großen Veranstaltungen.“

Patrick: „Badesee war früher immer die Nummer eins, mittlerweile mit den Kindern eher weniger. Wir fahren aber auch noch in den Urlaub.“

Bernd: „Ich bin gerne in der Natur, wo man alleine ist, es weniger Leute gibt – eben als Ausgleich. Es gibt hier viele Möglichkeiten, spazieren zu gehen. Eben dorthin zu gehen, wo nicht viele Menschen sind. Auch nicht in der Sonne zu braten, das wäre langweilig. Ich komme aus Potsdam und besuche hier meine Schwester. Der Badesee hat sich daher angeboten. In Potsdam gibt es auch viele Badeseen, da geht man auch oft hin, gerade nach Feierabend.“

Herbert: „Ich unternehme sehr wenig, hauptsächlich Routinetätigkeiten – Alltägliches. Man hat halt Verpflichtungen. Ich genieße die Zeit, die Sonne macht mir auch keine Probleme.“

