Bergsträßer AfD zankt kräftig weiter

Bergstraße.Die Stimmung im Bergsträßer AfD-Kreisverband ist in der Woche vor der Kreishauptversammlung und den Neuwahlen am Donnerstag, 7. März, weiterhin angespannt. Dieser Eindruck entsteht zumindest bei der Lektüre eines Schreibens des Kreisvorstands an die Parteibasis. Ausdrücklich wird darin betont, dass es darum gehe, die Weichen für die nächsten zwei Jahre zu stellen. Grund für diesen Hinweis sei Sorge „angesichts fortwährender Unannehmlichkeiten durch eine zwar kleine, aber dafür umso lautstärkere Gruppe“ innerhalb des Kreisverbands.

Bereits seit längerem brodelt es in der Bergsträßer AfD. Deren Vorsitzender Rolf Kahnt liegt mit seinen Parteifreunden unter anderem im Clinch, weil er den im vergangenen Jahr gegründeten Heppenheimer Ortsverband nicht anerkennen will. Derweil ist der Vorstand der Bergsträßer AfD von acht auf drei Personen geschrumpft und damit nach Ansicht interner Kritiker nicht beschlussfähig.

Vorstellungsrunde abgesagt

Wie es von Kreisvorstand in dem Schreiben an seine Mitglieder weiter heißt, stehen für die Neuwahlen „vertrauenswürdige Mitglieder bereit.“ Es seien nicht „diejenigen, die den Kreisverband in seinem Ansehen nachhaltig beschädigt haben und beschädigen.“

Ein Treffen in der Bensheimer Geschäftsstelle der Partei, bei dem sich Personen, die im Vorstand mitarbeiten wollen, vorstellen konnten, wurde allerdings mangels Nachfrage abgesagt, wie eine weitere Rundmail belegt – bis auf einen habe sich niemand dafür interessiert, weswegen der Vorstand dieses Angebot ersatzlos zurückgenommen habe. Kahnt war für eine Stellungnahme dazu nicht zu erreichen. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019