Bergsträßer Bilder des Jahres 2018

Thomas Zelinger: Das Foto ist entstanden, nachdem ich im Naturschutzzentrum Bergstraße die Referentin eines Vortrags zum Thema Lichtverschmutzung fotografiert hatte. Als ich mich auf den Weg zum Auto machte, wollte der Zufall es, dass sich vor der Tür des Naturschutzzentrums an der Erlache an diesem Tag ein herrlicher Abendhimmel ausbreitete. Und die Strommasten erinnerten zugleich daran, wie fragil diese Schönheit ist – genau das Vortragsthema an diesem Abend. / thz

© Zelinger