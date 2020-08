Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

2 Fotos ansehen © Rene van der Voorden

Theater Mobile Zwingenberg

Gleich mit einer Eigenproduktion geht das Mobile an den Neustart: Zu sehen ist in den kommenden Wochen die Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“ in der Regie von Danilo Fioriti. Premiere ist am Samstag (5.), 20 Uhr. Weitere Vorstellungen folgen am 6., 11., 12., 18., 19., 20. und 25. September. Beginn ist samstags um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Köppner/Mobile

Musiktheater Rex Bensheim

Zwischen Blues, Rock und Soul bewegt sich der Gitarrist Don Ender (Bild). Mit seiner Band ist er am Freitag (4.), 20.30 Uhr, zu erleben. Rock-Klassiker aus den 1990er Jahren und aktuelle Metal-Songs gibt es am Samstag (5.), 20.30 Uhr, mit der Coverband Sidekick (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16). hol/BILD: van der Voorden

Theater Sapperlot Lorsch

Auch das Sapperlot kommt wieder aus der Corona-Zwangspause. Auftakt ist am Freitag (4.), 20.30 Uhr, der Poetry Sommer Slam. Es moderiert Tilman Döring, spezieller Gast ist Lennart Schilgen. ACHTUNG: Die Veranstaltung findet in der Mehrzweckhalle Einhausen statt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16) hol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.09.2020