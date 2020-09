Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Auch in dieser Woche zeigt das Mobile-Ensemble seine Eigenproduktion der Shakespeare-Komödie „Ein Sommernachtstraum“. Aufführungen laufen am Freitag (18.) und Samstag (19.) ab 20 Uhr sowie am Sonntag (20.) ab 18 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol

Parktheater Bensheim

Gleich zwei Konzerte – ab 17 und ab 20 Uhr – gibt das Vision String Quartet (Foto oben) am Samstag (19.). Zu hören sind Werke von Schumann sowie Jazz und Pop nach Ansage von der Bühne (Karten-Info: Tel. 06251/1008-16). hol/BILD: Quartett

Theater Sapperlot Lorsch

Zwischen musikalischer Virtuosität, Kauzigkeit und provinziellem Wahnsinn bewegt sich das Konzertkabarett-Programm „Die Letzten ihrer Art von Gankino Circus (Foto oben). Zu erleben ist es am Samstag (19.) ab 20.30 Uhr. ACHTUNG: Die Sapperlot-Veranstaltungen finden derzeit in der Mehrzweckhalle Einhausen statt (Karten-Info: Telefon 06251/008-16). hol/BILD: Sapperlot

