Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

„Europas führende Pfandwerker“ sind wieder unterwegs. Bei ihrem Konzert am Freitag (9.), 20 Uhr, spielt die Formation Glas Blas Sing auf allem, was der Flüssigkeitenaufbewahrungsfachhandel so hergibt. Am Samstag (10.), 20 Uhr, wird unter dem Motto „Star Step“ wieder die Bühne geöffnet für diverse Kleinkünstler. Für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Sucksdorff

Theater Sapperlot Lorsch

Ihre wahnwitzige Ehe ist erneut Thema des neuen Programms von Emmi & Herr Willnowsky. ACHTUNG: Der Auftritt des Comedy-Duos am Mittwoch (7.), 20.30 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Einhausen statt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Sapperlot

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 06.10.2020