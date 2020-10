Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Bereits ausverkauft sind beiden Konzerte der Weltmusik-Formation Quadro Nuevo am Donnerstag (29.) und Freitag (30.) ab 20 Uhr. Zuletzt Karten gab es noch für das Zusatzkonzert, das am Freitag (30.) um 17.30 Uhr beginnt.

Musiktheater Rex Bensheim

Eigentlich liefert die Band Maerzfeld harten Industrial Metal. Beim Konzert am Freitag (30.), 20.30 Uhr, will sie aber demonstrieren, wie es klingt, wenn ihre Stücke in Unplugged-Arrangements gespielt werden.

Theater Sapperlot Lorsch

Pigor & Eichhorn schauen mal wieder vorbei. Das aktuelle Programm des Musikkabarett-Duos heißt „Einführung für Anfänger“ und ist eine Art Best of – zu erleben am Mittwoch (28.) ab 20.30 Uhr. „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“ ist der Comedian Timo Wopp. Ob und wie er fündig wird, ist am Samstag (31.), 20.30 Uhr, zu erfahren. ACHTUNG: Die Sapperlot-Veranstaltungen finden bis auf Weiteres in der Mehrzweckhalle Einhausen statt.

Halber Mond Heppenheim

Die Kabarettistin Patrizia Moresco wird als Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund angekündigt. Ihr Programm „#LACH_MICH“ ist am Freitag (30.) ab 20 Uhr zu erleben. hol/BILD: Sitzmann/Fenzl/Nitz/ Gminder/Veranstalter

