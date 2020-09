Bergsträßer Bühnen trotzen der Corona-Krise mit Theater, Konzerten und Comedy

Theater Mobile Zwingenberg

Shakespeares Komödien-Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ steht als neue Eigenproduktion im Mittelpunkt des aktuellen Mobile-Programms. Regie führt Danilo Fioriti. Aufführungen in dieser Woche laufen am Freitag (11.) und Samstag (12.) jeweils ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Die größten Hits von Abba werden für Freitag (1.) versprochen, wenn die Coverband Abba Explosion gastiert. Die Konzerte beginnen um 20 und um 22.30 Uhr, beide Termine sind bereits ausverkauft. Eine weitere Coverband ist am Samstag (12.), 20.30 Uhr, zu Gast: Die Formation Goldplay spielt dann Songs von Coldplay (Karten-Info: Telefon 06251/1008-26). Außerdem veranstaltet das Rex am Sonntag (13.), 11 Uhr, ein Frühschoppen-Terrassenkonzert mit Rico Bravo. Der Eintritt hierzu ist frei, um Spenden wird gebeten.

Theater Sapperlot Lorsch

„Ruhig, Brauner!“ heißt das aktuelle Programm des Comedian Dave Davis. Zu erleben ist es am Donnerstag (10.), 20.30 Uhr. Am Freitag (11.), 20.30 Uhr, folgt das Programm „Comedy Royal“ mit Michael Eller und seinen Gästen Robbi Pawlik, Freddy Farzadi und Horst Fyrguth. Charles Shaw war einst „die wahre Stimme von Milli Vanillli“. Mit den Classic Brothers gibt er am Samstag (12.), 20 Uhr, ein Soul-Konzert. Matthias Romir bewegt sich in seinen Darbietungen zwischen Clownerie, Jonglage und Objekttheater und erzählt von schrägen Figuren und skurrilen Geschichten. Am Sonntag (13.) tut er dies ab 20.30 Uhr. ACHTUNG: Die Sapperlot-Veranstaltungen finden in der Mehrzweckhalle Einhausen statt (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Köppner/Theater Mobile/Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.09.2020