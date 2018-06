Anzeige

Was kann ich beim Bürgerpreis gewinnen?

Die Sieger der jeweiligen Kategorie werden von einer Jury ausgesucht. Den drei Gewinnern winken jeweils 1000 Euro für ihre Projekte von der Sparkasse Bensheim sowie eine ausführliche Berichterstattung im Bergsträßer Anzeiger.

Wie kann ich beim Bürgerpreis mitmachen?

Man kann sich selbst für den Bürgerpreis bewerben oder einen anderen vorschlagen. Bewerbungen sind ausschließlich mit dem entsprechenden Bewerbungsformular möglich. Dieses liegt zum Download unter www.bergstraesser-anzeiger.de/buergerpreis sowie unter www.sparkasse-bensheim.de/buergerpreis bereit. Das Formular kann direkt online ausgefüllt und per E-Mail an buergerpreis@bergstraesser-anzeiger.de eingesandt oder ausgedruckt, per Hand ausgefüllt und im BA-Kundenforum, Rodensteinstraße 6, in Bensheim abgegeben werden. Dort liegen auch fertig ausgedruckte Formulare zur Abholung bereit. Einsendeschluss ist der 31. August.

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Nach Bewerbungsschluss laden der Bergsträßer Anzeiger und die Sparkasse Bensheim alle Kandidaten zur feierlichen Preisverleihung nach Bensheim ein. Dort werden dann die Sieger in den drei Kategorien gekürt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.06.2018