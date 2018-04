Anzeige

Bergstraße.Heute (Montag) beginnt die erste Bergsträßer Familienwoche. Die Veranstaltungsreihe endet mit einem großen Familientag am Samstag, 21. April. Am Mittwoch, 18. April, gibt der Vortrag „Eltern sein – Paar bleiben“ ab 20 Uhr im Festsaal des „Halben Monds“ in Heppenheim Impulse für eine achtsame Paarbeziehung.

Es referieren Paartherapeut Hans Jellouschek und seine Frau Bettina Jellouschek-Otto. Karten gibt es in den Filialen der Sparkasse Starkenburg, im Internet unter www.sparkasse-starkenburg.de und an der Abendkasse. Das komplette Programm der Bergsträßer Familienwoche gibt es auf der Internetseite der Karl-Kübel-Stiftung. zg