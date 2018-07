Anzeige

Bergstraße.An der Bergstraße stößt der Vorschlag der Bundes-FDP für ein Kopfhörerverbot für Radfahrer auf Zustimmung. Das jedenfalls ergibt eine Facebook-Umfrage, die gestern auf der Seite des Bergsträßer Anzeigers gestartet ist und bei der bereits über 330 Mal abgestimmt wurde.

80 Prozent der Bergsträßer klickten auf: „Ja, gute Idee“ und die restlichen 20 Prozent der Teilnehmer stimmten dagegen. Unter dem Beitrag wurde heftig diskutiert.

Einige Nutzer halten andere Verbote für bedeutender oder zumindest für genauso wichtig. So schreibt Sylvia Karoglan zum Beispiel: „Wie wäre es mal mit mehr Kontrollen bei Handy am Ohr während der Autofahrt? Neulich sah ich sogar einen Busfahrer, der während der Fahrt das Handy am Ohr hatte. Das geht gar nicht!“