Bergsträßer Katholiken starten auf dem Reformweg

Bergstraße.Weniger Personal, weniger Gläubige, weniger Ressourcen – wie kann die katholische Kirche an der Bergstraße unter diesen Vorzeichen auch in zehn oder zwanzig Jahren noch für die Menschen da sein und ihren Glauben leben? Über diese Frage haben rund 50 Delegierte der Dekanatsversammlung Bergstraße-Mitte (aus den Gemeinden von Heppenheim, Bensheim, Lorsch, Einhausen und Zwingenberg-Fehlheim) in Lorsch beraten und erste konkrete Schritte beschlossen.

Nur noch drei große Pfarreien

Die Zeit drängt, denn nach den Plänen der Bistumsleitung soll es bis zum Jahr 2030 nur noch maximal drei große Pfarreien im Dekanat Bergstraße-Mitte geben, denen jeweils ein Pfarrer vorsteht.

Die Verwaltung der Gemeinden wird damit zentralisiert, die einzelnen Kirchorte werden sich Personal und Ressourcen teilen, sich stärker miteinander vernetzen und zusammenrücken.

Daraus ergeben sich viele Fragen zu Inhalten und Strukturen in den Gemeinden vor Ort, die in den kommenden zwei Jahren diskutiert werden und am Ende in einen Reformplan münden sollen. Der Plan wird im Sommer 2021 dem Bischof vorgelegt.

„Es ist enorm wichtig, dass der Weg dorthin nicht nur ein Strukturprozess ist, sondern dass es auch ein spiritueller Weg ist“, betonte Dekan Thomas Meurer auf der Versammlung. Das bedeute zu überlegen, wie man als Gemeinschaft den Glauben vor Ort in der Welt konkret leben und sichtbar machen könne. Zentrale Fragen in diesem Zusammenhang sind unter anderem: Was brauchen die Menschen? Was wünschen sie sich von Kirche für ihr persönliches Leben? Wer kann sich wie einbringen? Wie können sich die Gemeinden gut vernetzen und zusammenarbeiten?

Themengruppen vor Gründung

Gesteuert wird der Reformprozess des „Pastoralen Wegs“ von einem 14-köpfigen Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinden im Dekanat, das bei der Zusammenkunft in Lorsch von der Dekanatsversammlung gewählt wurde.

Die zentrale inhaltliche Arbeit soll in Themengruppen stattfinden, die noch gegründet werden und demnächst unter erhoffter breiter Beteiligung aus den Gemeinden starten sollen. red

Info: https://bistummainz.de/ pastoraler-weg/

