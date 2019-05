Bergsträßer macht grüne Kulturpolitik

Bergstraße.Moritz Müller, der Vorsitzende der Grünen Jugend Bergstraße und Vorstandsmitglied der Bergsträßer Grünen, wurde in Frankfurt zum Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Kultur der hessischen Grünen gewählt. Gemeinsam mit Hanneke Heinemann aus Frankfurt wird Müller das Gremium künftig leiten.

Ideen und Themenprogramme

Auf Landesebene sind die Arbeitsgemeinschaften die „Think Tanks“ der Partei: Sie beraten Fraktion und Regierung, entwickeln neue Ideen und schreiben unter anderem die Themenprogramme für anstehende Wahlen. Die Landesarbeitsgemeinschaft Kultur stellt die kulturpolitische Plattform der Grünen in Hessen dar, in der sich politisch Aktive und Kunstschaffende regelmäßig austauschen. Die Besonderheit ist dabei, dass die Parteimitgliedschaft kein Kriterium für die Mitarbeit ist und somit viele Kultur- und Kreativschaffende ohne Parteibuch dem Beratungsgremium angehören.

Im vergangenen Jahr war Moritz Müller bereits zum Delegierten für die Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur gewählt worden und hatte sich in Berlin für die kulturpolitischen Belange Hessens eingesetzt.

Dissertation zu Kultur-Thema

Der 26-jährige Bensheimer schreibt zurzeit seine Dissertation über das kunstethnologische Thema „Künstler der Avantgarde als Sammler indigener Kunst“ an der Goethe-Universtität Frankfurt und beschreibt die Kulturpolitik als sein Herzensthema: „Kultur ist die Grundlage menschlichen Zusammenseins und beeinflusst letztlich jeden Politikbereich. Deswegen ist es so wichtig, den Kulturbegriff umfassender zu verstehen und kulturelle Teilhabe zur Daseinsvorsorge zu machen.“

In Hessen möchte Müller in einen engen Dialog mit der neuen grünen Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn treten, um die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft noch gezielter auszurichten. Für das kommende Jahr möchte er vorrangig die Themen koloniales Erbe und Urheberrecht für Hessen behandeln. Außerdem möchte er die Kulturpolitik in den Grundsatzprogrammprozess seiner Partei verankern. red

