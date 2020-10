Bergsträßer Polizei kontrollierte Gaststätten und Spielotheken

Heppenheim.Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag Gaststätten und Spielotheken kontrolliert. Insgesamt habe sich der Großteil der Lokale an die Regeln in der aktuellen Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße gehalten. Vor allem die Sperrzeit werde nahezu strikt eingehalten. In zwei Betrieben in Heppenheim und Lorsch seien allerdings größere Verstöße festgestellt worden. Die Abstandsregeln sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und zur Erstellung von Gästelisten seien missachtet worden, berichtete die Polizei weiter.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020