Bergsträßer schicken stimmungsvolle WM-Fotos

Anzeige

Bergstraße.Der Bergsträßer Anzeiger hatte zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft auf der Internet-Plattform Instagram zu einer Fotoaktion aufgerufen: „Postet euer bestes WM-Foto und setzt den Hashtag #WMselfieBA. So nehmt ihr automatisch an der Aktion teil. Die Redaktion entscheidet welches das coolste, einfallsreichste oder stimmungsvollste Foto ist und die besten werden in der Zeitung abgedruckt!“

So viel Liebe wie auf diesem Selfie von „_p_i_a_l_e_i_n_“ strahlt kaum ein Bild aus. Für den Begleiter gab es ein Küsschen auf die Wange und auch die Fan-Liebe zum deutschen Team stimmt.

Auch geschafft hat es die Instagram-Nutzerin „martina.hogg“ mit einem Foto, das nicht an der Bergstraße gemacht wurde, sondern in Übersee: in Leavenworth, Kansas, in den USA. Mit der Bildüberschrift „Zwei Bensheimer in Kansas“ und diesem WM-Outfit war das Foto schwer zu toppen. ahei