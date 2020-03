Bergsträßer Spargel darf wohl noch bis April schlummern

Bergstraße.Nass-kaltes Wetter, wie es in den vergangenen Wochen häufig der Fall war, gefällt den weißen Spargelstangen gar nicht. Damit sie ordentlich wachsen, braucht es daher viel Sonnenschein. Momentan hoffen die Spargel-Experten der Region auf einen Saisonstart Anfang April.

Zu nass und zu kalt

„In der Regel geht es in dieser Zeit los“, berichtet Simone Treiber aus Einhausen. „Allerdings kann es sich verzögern, wenn es zu nass ist.“ Gemeinsam mit ihrer Schwester Katja Schlösser leitet sie den Spargelhof Schlösser-Treiber und weiß, bei welchen Bedingungen die weißen Stangen besonders gut gedeihen.

„Das Feld muss möglichst trocken sein. Über zehn Grad und viel Sonne sind ideal“, berichtet sie. Trotzdem – zu heiß sollte es auch nicht werden. „Denn dann blüht der Spargel auf und gehört nicht mehr zur Güteklasse eins.“

Wann genau man bei ihnen den ersten Spargel kaufen kann, könne man allerdings erst Ende März sagen. Momentan sei es dem Edelgemüse noch zu nass und zu kalt. „Wir sind auch ganz froh, dass wir bei den Stürmen noch nicht mit den Balken angefangen und noch keine Folien ausgelegt hatten.“ Dank des aktuell guten Wetters gehe es vermutlich Ende der Woche damit los, dass die Balken aufgehäufelt werden können.

Sigrid Wendel vom Spargelhof- und Obsthof Wendel in Zwingenberg vermutet, dass es Anfang April bei ihnen den ersten Spargel zu kaufen gibt, mit etwas Glück vielleicht sogar schon Ende März. „Allerdings ist das noch ein bisschen so, also würde man in eine Glaskugel schauen“, ergänzt sie. „Hier bei uns, am Fuße des Melibokus, haben wir nasse und schwere Böden. Wir sind etwas in Verzögerung mit dem Ziehen der Dämme.“

Das Wetter sei bislang nicht ideal gewesen, denn Regen und Kälte gefallen dem Spargel nicht. „Er braucht leichte Feuchte, einen schönen Landregen über Nacht und tagsüber Sonne“, berichtet Wendel. Was den Ertrag angeht, könne man noch nicht viel sagen. „Allerdings hat die Vegetation über den Sommer hinweg gepasst. Dann sammelt der Spargel nämlich seine Energie für die kommende Saison. Und auch im Herbst war die Vegetation absolut im grünen Bereich.“

2019 ging es im März los

Werner Knaup hofft auf einen pünktlichen Start der Saison am 1. April: „Das wäre ideal. Wünschenswert wäre, dass es auf jeden Fall noch vor Ostern losgeht.“ Doch dass daraus etwas wird, brauche der Spargel „Sonne, Sonne, Sonne, Wärme und nicht so viel Regen“, erklärt der Einhäuser.

Im vergangenen Jahr war er früh dran, „da ging es schon Ende März los.“ Ein bisschen mehr Zeit brauchen die aromatischen Stangen allerdings in 2020 – und so lange dürfen sie, sowohl in Einhausen als auch in Zwingenberg, in aller Ruhe unter der Erde schlummern.

