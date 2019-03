Bergsträßer SPD bedauert TSG-Rückzug

Wiesbaden/Bergstraße.Hessens SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel – Spitzname „TSG“ – will sich zum Herbst vollständig aus der Politik zurückzuziehen. In Wiesbaden erklärte der 49-Jährige am Dienstag, dass er bereits direkt nach dem Debakel bei der Landtagswahl Ende Oktober seinen Rückzug aus der Politik beschlossen habe. Die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete, Christine Lambrecht, zeigt sich gegenüber dieser Zeitung betroffen und dankbar zugleich: „Mit Bedauern und Respekt habe ich die Entscheidung von Thorsten Schäfer-Gümbel, sich von allen politischen Ämtern zurückzuziehen, zur Kenntnis genommen. Er hat Verantwortung in schweren Zeiten übernommen und sich als Spitzenkandidat in drei Wahlkämpfen große Verdienste erworben.“

Auch die Bergsträßer SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann und Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße, haben ähnlich auf den Rückzug von Thorsten Schäfer-Gümbel reagiert: „Wir bedauern den für Herbst angekündigten Rückzug und danken ihm für die langjährige und intensive Zusammenarbeit. Er hat die hessische SPD vor zehn Jahren in einer schwierigen Lage übernommen, geeint und sie zu einer engagierten Mannschaft weiterentwickelt. Es ist bedauerlich, dass diese Konsequenz offensichtlich aus einer Wahl gezogen wird, die weniger von landespolitischen Motiven bestimmt, sondern mehr von damals herrschenden bundespolitischen Turbulenzen überschattet wurde“, teilten die beiden Politiker dieser Zeitung gestern auf Anfrage mit. red

