Wiesbaden.Auch zahlreiche Bergsträßer SPD-Vertreter (Bild) nahmen am Bundesparteitag in Wiesbaden teil, bei dem Andrea Nahles gestern zur neuen Parteivorsitzenden gewählt wurde. Die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht sagte nach der Wahl: „Mit Andrea Nahles ist heute zum ersten Mal eine Frau Parteivorsitzende in der Geschichte der SPD geworden. Mit einer starken, kämpferischen Rede hat Andrea Nahles die große Mehrheit der Delegierten überzeugt, auch mich. Jetzt muss es darum gehen, dass alle zusammenstehen und wir gemeinsam nach vorne blicken.“ Die SPD müsse sich einem grundlegenden Erneuerungsprozess stellen und Perspektiven entwickeln, die über das Regierungsgeschäft hinausreichen. „Ich bin optimistisch, dass es der SPD mit Nahles an der Spitze gelingen wird, die Partei trotz Regierungsbeteiligung programmatisch und organisationspolitisch zu erneuern.“ red/BILD: SPD