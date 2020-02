Bergsträßer Tageseltern bekommen ab März mehr Geld

Bergstraße.Tageseltern im Kreis Bergstraße erhalten künftig mehr Geld, zudem werden Regularien eingeführt, um Kindern mit Behinderung oder solchen, die davon bedroht sind, die Teilnahme an diesem Betreuungsangebot zu ermöglichen. Dies ist Bestandteil der neuen Satzung zur Förderung der Kindertagespflege, die der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung erlassen hat. Sie tritt am 1. März in Kraft. Zuletzt war die Satzung 2013 angepasst worden.

Die laufenden Geldleistungen an die Tageseltern werden um 18 Prozent erhöht – analog zur durchschnittlichen Tariferhöhung von 2,5 Prozent seit 2013 im Sozial- und Erziehungsdienst. In der Haushaltsplanung sind 600 000 Euro dafür eingeplant. Erstmals können Landesfördermittel für eine nachweisliche Betreuung auf Grundlage des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes ausgezahlt werden.

Die Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten erhöhen sich indes. Wie viel die Eltern zahlen müssen, richtet sich nach der wöchentlichen Betreuungszeit und danach, ob die Pflege im Haushalt der Tageseltern oder der Pflegeberechtigten erfolgt. Sie liegen zwischen monatlich 82,23 Euro für fünf bis zehn Betreuungsstunden pro Woche im Haushalt der Berechtigten und 491,73 Euro für 45 bis 50 Stunden im Haushalt der Tageseltern. Bisher lag dieser Kostenbeitrag zwischen 69,30 Euro für fünf bis zehn Stunden und 400,05 Euro für 40 bis 45 Stunden. Auf Antrag können diese Beiträge ganz oder teilweise entfallen, wenn die Belastung den Sorgeberechtigten oder Eltern nicht zuzumuten ist.

Von über 600 Kindern genutzt

Der neuen Satzung stimmten im Kreistag 57 Abgeordnete zu, fünf enthielten sich. Tageseltern sind im Kreis Bergstraße ein wichtiges Betreuungsangebot, das aktuell von über 600 Kindern genutzt wird. In die Beschlüsse seien auch Anregungen von Tageseltern und Trägern eingeflossen, hob Landtags- und Kreistagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) in einer Pressemitteilung hervor. In einem ersten Schritt hatte der Kreis im vergangenen Jahr mit den beiden Trägern der Kindertagespflege – der Caritas und dem Familienzentrum Bensheim – neue Verträge geschlossen.

„Mir war es wichtig, das Angebot der Kindertagespflege zu stärken. So haben wir die Qualifizierung und den fachlichen Austausch deutlich gestärkt und Vertretungsregelungen geschaffen“, ergänzte Kreisbeigeordnete Diana Stolz. In dieser Satzung werde auch geregelt, dass der Abschluss einer Kinderschutzvereinbarung der Tageseltern mit dem Jugendamt Voraussetzung für die Pflegeerlaubnis ist. kbw/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020