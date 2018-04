Anzeige

Bergstraße. Die Nachricht, dass der frühere katalanische Regionalpräsident Puigdemont aus dem Gefängnis in Neumünster entlassen wurde, stimmt Monika Eifler wieder etwas optimistischer, was eine Verständigung zwischen der spanischen Regierung und den Menschen in der Region im Nordosten des Landes angeht. „Ich bin froh, weil es jetzt wieder eine Möglichkeit für einen Dialog gibt“, sagt sie.

In den Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen hat Eifler Einblicke aus nächster Nähe. Ihr Vater halb Deutscher, halb Katalane, ihre Mutter Italienerin. Sie selbst hat einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Barcelona verbracht. Vor 25 Jahren zog sie an die Bergstraße, heute lebt die ehemalige Dozentin an der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Laudenbach. Nach wie vor pflegt sie enge Kontakte zu ihrer Familie sowie zu Freunden in Spanien und liest spanische Zeitungen. kbw

