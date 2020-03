Bergsträßerinnen im Widerstand

Bergstraße.Die Diskussionen zum Thema „Widerstand“ drehen sich häufig um bekannte Personen wie Georg Elser, die Gruppe um Graf von Stauffenberg, die Geschwister Scholl oder den Kreisauer Kreis. Hierbei geraten oftmals Personen aus dem Blickfeld, die ebenfalls unter Gefährdung ihres Lebens (inneren) Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben. Um auch den eher wenig bekannteren Einzelschicksalen zu gedenken, bieten die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger und das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald morgen (Donnerstag) eine gemeinsame Veranstaltung im Landratsamt in Heppenheim an.

Ausstellung und Gesprächsrunde

Hierbei soll zunächst die vergangene Woche eröffnete Ausstellung „Nichts war vergeblich. Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ durch eine Führung von Gudrun Schmidt aus Frankfurt vom Studienkreis Deutscher Widerstand erschlossen werden. „Hierbei werden auch zwei mit der Bergstraße verbundene Einzelschicksale näher beleuchtet werden“, erläutert Jan Turinski, Leiter des Bildungswerks.

So wird auch den Lebenswegen von Gretel Maraldo, einem Opfer der Bensheimer Kirchbergmorde, und Anna Mettbach, eine deutsche Sintezza, die unter anderem in Heppenheim lebte, nachgegangen werden. „Im Anschluss an die Führung im Landratsamt besteht die Möglichkeit, in einem Kuratorinnengespräch mit Gudrun Schmidt über die Ausstellung, die Geschichte des Widerstands und die Arbeit des Studienkreises ins Gespräch zu kommen“, erklärt Brigitte Paddenberg von der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger. Die Gesprächsrunde findet in unmittelbarer Nähe zum Landratsamt im Heppenheimer Marienhaus statt.

Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr am Haupteingang des Landratsamtes. Der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten. Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung per E-Mail an bw.bergstrasse@bistum-mainz.de oder brigpaddenberg@web.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020