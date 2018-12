Bergstraße will mit Nachbarn touristische Ziele vermarkten

Bergstraße.Bei der Vermarktung touristischer Ziele in der Region will der Kreis Bergstraße künftig enger mit dem Odenwaldkreis zusammenarbeiten. In seiner Sitzung in Bürstadt hat der Kreistag am Montag die Gründung einer gemeinsamen Destination zu gründen.

Damit wollen die beiden Kreise auf veränderte Bedingungen im Tourismus reagieren. Landrat Christian Engelhardt verwies etwa auf die steigende Zahl von Buchungen über das Internet. Die personellen und finanziellen Ressourcen der einzelnen Destinationen seien aber zu gering, um wettbewerbsfähig zu sein, heißt es im Beschlussvorschlag.

Im Zuge der Zusammenarbeit tritt der Kreis Bergstraße dem Verein Touristik Service Odenwald-Bergstraße (TSOB) bei, um die Anforderungen des Landes Hessen für eine solche Gründung zu erfüllen. Dies ist künftig auch nötig, damit Fördermittel beantragt werden können. Neben hessischen hat die TSOB auch bayerische Mitglieder.

Symbolischer Cent von Kommunen

Mehrere Bergsträßer Odenwaldkommunen gehören bereits zur TSOB. Sie werden auch weiterhin die vollen Mitgliedsbeiträge zahlen. Die anderen Bergsträßer Städte und Gemeinden zahlen künftig einen symbolischen Cent, da sie sich eigenständig über den Verein Tourismus Service Bergstraße (TSB) vermarkten. Der jährliche Beitrag des Kreises Bergstraße für den TSOB liegt bei rund 64 000 und für den TSB bei 93 000 Euro. Weitere 4979 Euro kommen durch den Beitritt des Kreises zum hessischen Tourismusverband hinzu.

Auf dem Kreisgebiet sollen zwei touristische Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden, eine für die Bergstraße und eine für den Vorderen Odenwald. Der Kreis übernimmt die Kosten für eine Vollzeitstelle sowie ein Marketingbudget von bis zu 50 000 Euro. Außerdem steigt der Zuschuss für die Wirtschaftsförderung Bergstraße, die für die Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald die Geschäftstelle stellen wird.

Auf Antrag der FDP wurde die Regelung in den Beschluss aufgenommen, dass der Kreistag einmal pro Jahr über den Sachstand bei der Destination unterrichtet wird. kbw

