Bergstraßen-Quartett ist optimistisch

Hamburg/Bergstraße.Nach der spannenden Wahlentscheidung um die Nachfolge von Angela Merkel im Amt der CDU-Parteivorsitzenden blicken die vier Bergsträßer Delegierten, die an dem Parteitag in Hamburg teilnahmen, optimistisch in die Zukunft. Die Bitte dieser Zeitung, über ihr Abstimmungsverhalten und ihre Beweggründe dafür zu berichten, hat das Quartett allerdings abschlägig beschieden: „Bitte haben Sie

...