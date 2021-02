Berufspolitiker an der Spitze

Bergstraße.Läuft es optimal für den CDU-Spitzenkandidaten Christian Engelhardt, wird er nicht in der Kreistagsfraktion der Christdemokraten Platz nehmen. Der Landrat kandidiert gleichzeitig für seine Wiederwahl. Ein Mandat im Kreistag kann er nicht annehmen, wenn er im Amt bestätigt wird. Seine Konkurrenten Karsten Krug (SPD) und Evelyn Berg (Bündnis 90/Die Grünen) würden bei einem Wahlsieg vor ähnlichen Fragen stehen, auch sie kandidieren parallel für den Kreistag.

Der 48-jährige Engelhardt kam 2015 als Kandidat für den Chefposten der Kreisverwaltung an die Bergstraße. Bis 2011 war der Jurist Bürgermeister der Stadt Frankenberg in Nordhessen. Vor seiner Kandidatur an der Bergstraße war er geschäftsführender Direktor des Hessischen Landkreistags und Geschäftsführer des Kasseler Energieversorgers EAM.

Auf Platz zwei kandidiert die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, die dem Kreistag seit angehört. Die stellvertretende Vorsitzende des CDU-Kreisverbands war 2017 für den Abgeordneten Peter Stephan, der aus Altersgründen zurücktrat, in den hessischen Landtag nachgerückt, bei der Wahl 2018 verteidigte sie ihr Mandat. Im jetzigen Landtag gehört sie dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, dem Petitionsausschuss sowie dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss an. Zuletzt hatte Heitland als freiberufliche Schulungsreferentin für Apotheken gearbeitet, zuvor war sie pharmazeutisch-technische Assistentin. Auch in ihrer Heimatstadt Zwingenberg bringt sich die 57-Jährige ein: Seit 2001 ist sie Mitglied des Stadtparlaments und mittlerweile Stadtverordnetenvorsteherin.

An der dritten Position auf der Liste steht Volker Oehlenschläger, in der auslaufenden Wahlperiode ist er CDU-Fraktionschef im Kreistag. Viele kennen ihn auch als Bürgermeister von Fürth, dieses Amt hat er seit 2009 inne. Am 14. März steht dort auch die Bürgermeisterwahl an, die wegen der Pandemie verschoben wurde. Wie Engelhardt wird Oehlenschläger also auf zwei Wahlzetteln stehen, anders als sein Parteifreund muss er aber keine Entscheidung treffen, weil ein Bürgermeisteramt und ein Kreistagsmandat gleichzeitig ausgeübt werden können.

Insgesamt stehen 78 Namen auf der Liste der CDU, darunter der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung, der Heppenheimer Rathauschef Rainer Burelbach und der ehemalige Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.02.2021