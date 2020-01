Berufstätige Frauen laden zu Kick-off ein

Bergstraße.„Netzwerke bereichern das Leben. Sie schaffen neue berufliche und private Verbindungen, sie informieren und inspirieren ihre Teilnehmer“, fasst Landrat Christian Engelhardt die Vorteile des Netzwerkens zusammen. Daher war er sehr erfreut, dass es mit den „Business Women Bergstraße“ ein neues Frauennetzwerk in der Region gibt. Vertreterinnen des Zusammenschlusses waren kürzlich zum Antrittsbesuch im Landratsamt.

Der Verein „Business Women Bergstraße“ will als Netzwerk selbstständige und berufstätige Frauen aus der Region zusammenbringen und einen branchen-, hierarchie- und altersübergreifenden Austausch rund um das Berufsleben starten. Ein besonderer Pluspunkt der Bergsträßer „Business Women“ ist die Regionalität, die Fokussierung auf die Region – im Gegensatz zu anderen Vereinigungen ist es ein Netzwerk von Bergsträßerinnen für Bergsträßerinnen.

Startschuss bei Reckeweg

Die offizielle Kick-off-Veranstaltung des Vereins findet am Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, am Firmensitz der Firma Dr. Reckeweg & Co. in Bensheim (Berliner Ring 22) statt. Schirmherrin der Veranstaltung ist Marita Reckeweg, die die Gründung des Vereins sehr begrüßt und mit der Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten unterstützt.

Auch Landrat Engelhardt wird bei der Auftaktveranstaltung mit einem Grußwort zu Gast sein. Er sagte den „Business Women Bergstraße“ darüber hinaus seine volle Unterstützung zu und wird sowohl beim Kontaktknüpfen als auch beim Bekanntmachen des regionalen Netzwerks helfen. Denn: „An der Bergstraße gibt es viele starke Frauen und viele engagierte Unternehmer und Führungskräfte sind weiblich. Ich finde es wichtig, dass sich diese Frauen stärker vernetzen und all die Chancen nutzen, die damit einhergehen. Ich bin von dem Esprit und Elan der Gründungsmitglieder dieses Vereins begeistert und unterstütze den Verein sehr gern.“ red

