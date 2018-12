Besondere Form der Unfallflucht

Bergstraße.Wenn die Polizei in einem Fall von Unfallflucht ermitteln muss, dann geht es in aller Regel um Karambolagen, bei denen ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen anderen Wagen touchiert und den Ort des Geschehens verlassen hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nicht so bei einem außergewöhnlichen Fall von Unfallflucht, zu dem es am Dienstagabend auf der B 47 kurz hinter der ersten Anschlussstelle Lorsch in Richtung Bensheim kam. Ein noch unbekanntes Fahrzeug verlor an dieser Stelle gegen 19.20 Uhr seine komplette Auspuffanlage. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort, ohne sich um das verloren gegangene Fahrzeugteil zu kümmern.

Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin, die von Worms in Richtung Bensheim unterwegs war, erkannte die auf der Fahrbahn liegende die Auspuffanlage zu spät, verkeilte diese zwischen ihrem Fahrzeug und dem Asphalt und kam kurze Zeit später am Fahrbahnrand zum Stehen. Aufgrund der hohen Beschädigung, die durch den Auspuff verursacht wurde, blieb der Geschädigten nur, ihr Fahrzeug abschleppen zu lassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug ohne Auspuffanlage oder den Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. seg/pol

