Besondere Sprachen lernen

Bergstraße.Englisch, auch Spanisch und Italienisch gehören natürlich ins Programm der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Es gibt auch ausgefallenere Sprachen, die nach den Herbstferien als Anfängerkurse zu buchen sind.

Chinesisch: ab dem 18. Oktober im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium, immer donnerstags, von 20 bis 21.30 Uhr.

Japanisch: Bensheimer Goethe-Gymnasium, montags, von 19 bis 20.30 Uhr, mit Beginn am 15. Oktober.

Ungarisch: Heppenheimer Martin-Buber-Schule, mittwochs, von 18.15 bis 19.15 Uhr, erstmals am 17. Oktober.

Arabisch: Schnupperkurs am Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 15.15 Uhr in der Bensheimer vhs, Am Wambolterhof 2.

