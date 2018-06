Besser als im Vorjahr

Anzeige

Die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt in Südhessen hält an – und zwar trotz des Beginns der Sommerferien in Hessen. Das stellte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen für den Monat Juni fest.

Einstellungsschwache Zeit

Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region ist weiter deutlich gesunken. Das wird aber vermutlich nicht so bleiben. „Da mit Beginn der Ferien auch die traditionell einstellungsschwachen Monate beginnen, rechne ich im nächsten Monat mit einem saisonüblichen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit oder einer Stagnation“, blickte Förster voraus.

Rückgang in allen Altersgruppen

Im Bezirk der Darmstädter Agentur für Arbeit waren im März 19 102 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 251 Betroffene. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 4,7 Prozent.