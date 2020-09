Bestätigter Corona-Fall am Goethe-Gymnasium

Bensheim.Jetzt gibt es auch eine erste Coronavirus-Infektion am Bensheimer Goethe-Gymnasium, nachdem in den vergangenen Tagen bereits Schüler und Lehrer der Karl-Kübel-Schule, des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums, der Schiller-Schule oder des Schuldorfs Bergstraße wegen entsprechender Pandemie-Fälle in Quarantäne geschickt werden mussten. Nun wurde ein Kind aus einer sechsten Klasse des Goethe-Gymnasiums positiv auf Covid-19 getestet. Auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes wurden am Dienstag nach Bekanntwerden des Testergebnisses alle Personen, die Kontakt zu dem Kind hatten, sofort nach Hause und in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Von den Maßnahmen betroffen sind Schüler und Lehrer von zwei der insgesamt sechs Klassen der Jahrgangsstufe 6 des Goethe-Gymnasiums.

