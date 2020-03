Bestätigter Corona-Fall in Lautertal

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall: Eine Frau aus Lautertal ist mit dem Virus infiziert. Sie weist leichte Symptome auf und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Damit gibt es aktuell zwei bestätigte Corona-Fälle im Kreis Bergstraße.

Dem Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße liegt eine vorläufige Mitteilung des Labors vor, dass bei sechs der Personen, die der Reisegruppe der Martin-Luther-Schule aus Rimbach angehörten und die auf Corona getestet wurden, das Testergebnis negativ sei. Jedoch wurden zwei Personen positiv auf Influenza A getestet. Es liegen noch keine Laborbefunde vor und auch noch keine Mitteilung für alle Personen, die getestet wurden.

Die Schülergruppe war seit gut einer Woche in Südtirol auf Skifahrt gewesen, am Donnerstag war die Region allerdings vom Robert-Koch-Institut (RKI) zum Risikogebiet für das Coronavirus erklärt worden. Vier Personen der Reisegruppe zeigten Symptome wie bei einem grippalen Infekt oder aber Influenza - diese Symptome können auch bei einer Erkrankung mit dem Coronavirus auftreten. Nach Ankunft wurde bei insgesamt sieben Personen eine Beprobung durchgeführt.

Die Vorgehensweise des Gesundheitsamtes folge dabei den Vorgaben und Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts unter enger Absprache mit dem Hessischen Sozialministerium, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Da die Reisegruppe aus einem vom RKI definierten Risikogebiet kam und zudem einige Personen entsprechende Symptome zeigten, gelten die Reisenden der Gruppe als Verdachtsfälle und als mögliche Kontaktpersonen.

Landrat Christian Engelhardt hat indes Verständnis dafür, dass manche Menschen das strikte Vorgehen der Behörde nicht nachvollziehen können: „Man darf dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass das neuartige Coronavirus für manche Menschen eine lebensbedrohliche Gefahr bedeutet - dazu gehören insbesondere Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder mit Immunschwächen. Vor dem Hintergrund der relativ leichten Übertragbarkeit sind deshalb die vom Robert-Koch-Institut ausgegebenen Richtlinien, die unser Gesundheitsamt anwendet, überaus angebracht, um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen und damit die Gefahr für die besonders Gefährdeten so gut es geht zu reduzieren. Deshalb sollte jeder für die Vorsorgemaßnahmen Verständnis aufbringen,“ sagte Engelhardt. Der Landrat ruft die Öffentlichkeit und auch die Medien weiterhin zur Besonnenheit auf.

„Natürlich stellt die Situation insbesondere für die betroffenen Familien eine extrem belastende Situation dar. Wir hatten daher schnell entschieden, dass wir jeder Familie eine persönliche Einzelberatung vor Ort anbieten. Hierfür waren alleine 10 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes den Freitag über in Rimbach. Andere übernahmen koordinierende Aufgaben im Gesundheitsamt in Heppenheim und beantworteten zudem von dort die seit Tagen eingehenden vielfältigen Anfragen zum Thema Coronavirus. Unser Dank geht an die Familien die in dieser Ausnahmesituation kooperativ und verständnisvoll reagierten“, so Gesundheitsdezernentin Diana Stolz.

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass Menschen, die einen Verdacht haben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein, sich in jedem Fall zunächst telefonisch an ihren Hausarzt, das Gesundheitsamt oder den Ärztliche Bereitschaftsdienst (Rufnummer 116 117) wenden sollten. Informationen zum Coronavirus gibt es auf der Webseite des Kreises Bergstraße unter www.kreis-bergstrasse.de.

Dort sind auch die Rufnummer der Info-Hotlines des Landes Hessen und des Bundes aufgeführt. Zudem können Links zu den Informationsangeboten des Hessischen Sozialministeriums sowie des Robert-Koch-Instituts zum Coronavirus aufgerufen werden.

Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen können das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette, eine gute Händehygiene, sowie Abstand zu Erkrankten (etwa 1 bis 2 Meter) auch vor einer Übertragung des neuartigen Coronavirus schützen. Diese Maßnahmen sind auch in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. red

