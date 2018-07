Bester Wert im Kreis

Anzeige

Den Umgang mit Vermietern und Ämtern, aber auch mit Arbeitgebern bezeichnete Dekan Kreh als vorbildlich. Denn dem Arbeitskreis Asyl ist es gelungen, 15 Vollzeitstellen für Flüchtlinge zu vermitteln. „Da sind persönliche Kontakte wichtig. Ich habe noch keinen Arbeitgeber erlebt, der gesagt hat, ‚lasst mich bloß mit Flüchtlingen in Ruhe‘“, so Bodo Kalesse.

Flüchtlinge sind Teil des Ortes

Die Gemeinde Mörlenbach legte von Anfang an Wert darauf, dass die Flüchtlinge Teil des Ortes sind. So befinden sich auch die Gemeinschaftsunterkünfte nicht in einem abgelegenen Industriegebiet, sondern mitten in der Gemeinde. „Sprüche wie ‚was wollen die denn hier‘ höre ich zwar immer wieder. Doch jeder Einzelne der Geflüchteten wird gesehen und wahrgenommen und auch zu Festen und Feiern eingeladen. Das ist sehr wichtig. So konnte Vertrauen entstehen“, berichtet Gemeindepfarrerin Edith Unrath-Dörsam. Es gebe zum Beispiel auch gemeinsame Kochkurse von Syrern und Deutschen. Etliche Flüchtlinge seien zudem im Sportverein aktiv. Für Flüchtlingskinder werde ein Malkurs angeboten, an dem regelmäßig bis zu 50 teilnehmen.

Formulare ausfüllen

Jeden Dienstag bietet der Arbeitskreis eine Sprechstunde an. Flüchtlinge kommen vor allem mit Formularen und bitten um Hilfe, sie auszufüllen. „Wir sind ja in Deutschland in der glücklichen Lage, über viel Papier zu verfügen. Dass bei den Antragsformularen auch Deutsche nicht immer durchblicken, ist nachvollziehbar“, meint Bodo Kalesse.

Für Flüchtlinge ist es besonders schwierig, auch wenn sie durch den AK Asyl erteilten Deutschunterricht schon relativ gute Sprachkenntnisse erworben haben. „Bis zu 15 ehrenamtliche Lehrkräfte sind aktiv. Der Unterricht trägt hörbar Früchte,“ betont Deutsch-Lehrerin Elisabeth Schick.

Der Arbeitskreis Asyl will nicht alleine für Flüchtlinge tätig werden, sondern auch und gerade mit ihnen. Das erfordere gegenseitiges Zuhören und Kontakt auf Augenhöhe. „Dass Frau Müller weiß, was für Flüchtling Mohammed gut ist – so wollen wir nicht agieren“ erklärt Bodo Kalesse. red

