Besuche sind erlaubt, aber nicht ratsam

Bergstraße.Die Ostertage stehen vor der Tür. Normalerweise wäre es die Zeit der Ostereiersuche, der Besuche bei Freunden und Verwandten mit einem gemeinsamen Essen, Umarmungen und Händeschütteln. Vieles davon geht im Moment nicht. Das Coronavirus stellt das Leben aber auf den Kopf, auch an Ostern. Was genau ist aber nun an diesem langen Wochenende erlaubt und was nicht – und was ist ratsam? Antworten auf diese Fragen gibt es hier:

Darf ich zu Ostern jemanden einladen?

Maßgeblich für alle Fragen, die Kontakte zwischen Menschen im Kreis Bergstraße in Zeiten von Corona betreffen, seien die Verordnungen des Landes Hessen, betonte Landrat Christian Engelhardt bei der jüngsten Video-Pressekonferenz der Kreisspitze. Er verwies auch darauf, dass es mittlerweile einen Bußgeldkatalog gibt. Regeln, die nur den Kreis betreffen, bestünden nicht.

In der entscheidenden Verordnung steht nicht explizit, ob es gestattet ist, wenn in einer Wohnung oder einem Haus mehrere Menschen zusammenkommen. Verboten seien derartige Zusammenkünfte als solches somit zwar nicht, jedoch kritisch zu betrachten, heißt es von der Pressestelle des Kreises. Schon im ersten Paragrafen der Verordnung steht, dass der „Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes“ auf das „absolut nötige Minimum“ zu reduzieren sei. „Jeder Bürger sollte sich daher der Verantwortung für die eigene Gesundheit, aber auch für die anderer Menschen bewusst sein“, lautet der Appell aus dem Landratsamt.

Wie sieht es mit einem gemeinsamen Osterspaziergang aus?

Wie bundesweit auch sind außerhalb der eigenen Wohnung nur Treffen mit einer weiteren Person erlaubt – zusätzliche Ausnahmen gibt es, wenn es um die Berufsausübung geht. Zu allen anderen Personen muss ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Außerdem dürfen die Mitglieder eines Haushalts gemeinsam das Haus verlassen. Dies alles gilt auch zu Ostern. „Nehmen an einem Osterspaziergang nur Mitglieder des eigenen Hausstandes teil, darf dieser stattfinden“, heißt es aus dem Landratsamt zu Ausflügen, an denen mehr als zwei Menschen teilnehmen. Kämen dann aber Personen eines anderen Hausstandes hinzu, sei dies unabhängig von der Personenzahl untersagt.

Darf ich mit meinen Kindern die Großeltern besuchen?

Besuche bei älteren Menschen „sollten tabu sein“, betonte Landrat Engelhardt mit Blick darauf, dass diese Gruppe als besonders vom Virus gefährdet gilt.

Darf ich mit meinen Kindern im Park Eier suchen, Fußball spielen oder auf einer Wiese picknicken?

Öffentliche Verhaltensweisen, die geeignet sind, das Abstandsgebot zu gefährden, „wie etwa gemeinsames Feiern, Grillen oder Picknicken, sind unabhängig von der Personenzahl untersagt“, heißt es in der Verordnung des Landes. Auch vergleichbare Aktivitäten – wie die Eiersuche oder das Fußballspielen im Park – gehörten dazu, teilt die Kreisverwaltung mit.

Was muss ich beim Joggen oder Radfahren beachten?

Joggen, Radfahren und auch Reiten oder Wandern ist nach wie vor erlaubt. „Das ist sogar gut, schließlich wollen wir nicht, dass die Menschen einen Lagerkoller bekommen. Solange man sich dabei nicht zu nahe kommt, ist alles in Ordnung,“, hebt Engelhardt hervor. Der Kreis gebe sogar in Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald Ausflugstipps. Aber auch diese Aktivitäten dürfen nur in den beschriebenen Zweiergruppen oder mit den Mitgliedern des Hausstands stattfinden.

Welche Regeln gelten für Gottesdienste?

Was Gottesdienste angeht, ist die Verordnung des Landes Hessen eindeutig: „Untersagt werden Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften“, heißt es darin. Alternative Formen der Glaubensbetätigung, die nicht mit Zusammenkünften von Personen verbunden sind, zum über Beispiel Angebote im Internet, seien hingegen möglich. Es könnten auch Gebäude und Räume für die Gebete einzelner offengehalten werden.

Wie streng wird kontrolliert?

Das ist vor Ort Sache der Polizei sowie der Ordnungsämter in den Städten und Gemeinden. Letztere leiten die Ergebnisse abgeschlossener Ermittlungen an den Kreis Bergstraße weiter, der eine zentrale Bußgeldstelle für Verstöße gegen die Verordnung eingerichtet hat, wie Kreisbeigeordneter Karsten Krug mitteilte. Sie sei verantwortlich für Anhörungen und erteile die Bußgeldbescheide.

Erste Verstöße – meist gegen das Verbot von Treffen von mehr als zwei Einzelpersonen – seien der neuen Stelle bereits gemeldet worden.

