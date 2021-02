Bergstraße.Persönliche Treffen und Präsenzveranstaltungen sind in der aktuellen Zeit kaum möglich. Dennoch soll für SPD-Landratskandidat Karsten Krug der Austausch über Dinge, die die Menschen bewegen, nicht zu kurz kommen. Krug nutzt dafür weiterhin die sozialen Medien, wie er es bereits in den vergangenen Monaten erfolgreich praktizierte. Ursprünglich waren die Termine als Präsenzveranstaltungen geplant. In verschiedenen Livestreams wird sich der Sozialdemokrat in der kommenden Zeit wichtigen Themen im Kreis widmen. Dazu holt er sich kompetente Gesprächspartner aus den jeweiligen Bereichen vor die Bildschirm-Kamera.

„Künftige Betreuungsangebote für Familien“ lautet die Thematik morgen (Dienstag), 19 Uhr. Die Teilnehmer sind: Olivia Krämer (Leiterin einer Kindertagesstätte), Tamara Geist (Tagesmutter), Steffen Hess (Elternbeirat einer Grundschule und einer Kindertagesstätte), Katharina Naegele (Geschäftsführerin Familienzentrum Bensheim). red

Info: Die Livestreams sind abrufbar unter www.facebook.com/karstenkrugbergstrasse

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.02.2021