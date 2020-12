Betreuungsplatz ohne Wartezeit

Bergstraße.100 Bergsträßer haben sich im Schnitt im virtuellen Wohnzimmer von Landrat Christian Engelhardt um den Kamin versammelt. Beim ersten Gespräch dieser Art, das live bei Facebook übertragen wurde, stand die Situation der Kinderbetreuung im Kreis im Mittelpunkt.

„Die Kinderbetreuung hat für mich einen sehr hohen Stellenwert, Denn gerade bei meinen beiden Mädchen und vor allem als sie noch kleiner waren, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass man auch als Eltern ein gutes Gefühl dabei hat, wenn jemand anderes die eigenen Kinder betreut“, betonte der Landrat. „Und ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht.“

Doch in den vergangenen Monaten und auch weiterhin war und ist die Corona-Pandemie für die Bergsträßer, die sich um die Kinderbetreuung im Kreis kümmern, eine große Herausforderung. „Vor allem für uns Tagesmütter war es eine schwierige Situation. Denn wie sind nicht in einem Kindergarten angestellt, sondern selbstständig“, berichtete Lisa Drax, Tagesmutter und erste Vorsitzende des Mütterzentrums Mütze in Lorsch. „Viele Tagesmütter haben sich alleine gefühlt und gerade dann war es wichtig, sich untereinander gut zu vernetzen und ein gutes Team zu sein.“ Denn gerade zu Beginn der Pandemie, fiel dadurch von jetzt auf gleich ein kompletter Beruf weg – eine große Last, vor allem auch für die Familien. „Gerade dann war Unterstützung auch vonseiten der Politik wichtig“, so Drax. Katharina Naegele aus der Geschäftsführung des Familienzentrums in Bensheim, berichtet, dass es auch durch krankheitsbedingte Ausfälle im Team so kam, dass Kinder zeitweise nicht betreut werden konnten. Dennoch habe die Corona-Krise auch positive Aspekte mit sich gebracht: „Toll waren zum Beispiel digitale Morgenkreise und wir haben auch Bastelboxen für zu Hause erteilt“, so Naegele. „Und die Kollegen haben ihr bestes gegeben, um für die Kinder für so viel Normalität wie möglich zu sorgen.“

„Man hat gerade in der Zeit, in der Kinder nicht in der Kita betreut werden konnten, gemerkt, wie groß die Not ist“, berichtete Markus Eichler, Vorsitzender des Trägervorstands der gemeindeübergreifenden Trägerschaft Bergstraße (GüT) des evangelischen Dekanats Bergstraße. Vor allem die neuen Hygienemaßnahmen innerhalb kürzester Zeit in den 15 Einrichtungen in die Tat umzusetzen, sei eine große Herausforderung gewesen.

Für Fachkräfte-Nachwuchs sorgen

Engelhardt erklärte, dass der Kreis – der für die Tageseltern und Betreuung an den Schulen zuständig ist – vor allem Fragen beantworten und für die Betroffenen in dieser schwierigen Situation da sein musste. „Außerdem war die Finanzierung ein riesen Thema. Denn einerseits leben die Tagesmütter von den Beiträgen, andererseits wollten und konnten Eltern die Beiträge nicht zahlen, wenn die Kinder nicht betreut werden.“ Deshalb sei es wichtig gewesen, die Kosten für die Schulkind-Betreuung und Betreuung durch Tagesmütter zu übernehmen.

Im Chat stellten unterdessen Zuschauer ihre Fragen – vor allem zu den Themen Betreuungsschlüssel, Wartelisten und wieso die Betreuungsgebühren im Kreis unterschiedlich hoch seien.

Zwar habe der Kreis bereits dafür gesorgt, dass mehr Kitas an der Bergstraße entstehen, um die weiter steigende Zahl an Kindern zu betreuen. Damit sich aber auch mehr Menschen um die Kinder kümmern können, fehle es an Fachkräften. Nicht nur auf der Ausbildung selbst, sondern auch auf der Weiterbildung von Nicht-Fachkräften solle der Fokus liegen. „Mir ist es auch besonders wichtig, dass es keine Wartelisten und Losverfahren gibt, wenn es um die Kinderbetreuung geht. Denn es kann nicht sein, dass teilweise die Zukunft von Familien vom Glück abhängt.“ Außerdem sei es in puncto Schulkindbetreuung wichtig, dass die Eltern, wenn gewünscht, auch ihre Kinder aus der Betreuung holen können. „Im Kreis gibt es den Pakt für den Nachmittag und Best Kids als Betreuungsoptionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, für die man sich entscheiden kann.“ Doch außerplanmäßig das Kind abholen, sei bislang eher schwierig. „Außerdem sollte niemand aus sozialen Gründen auf gute Betreuung verzichten müssen“, so der Landrat. Auch Qualität und Kapazität seien entscheidend, ebenso wie eine gute Vernetzung und dass man für die Berufe wirbt. „Wir haben schon eine gute Struktur, aber es kann noch besser werden“, so der Landrat.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020