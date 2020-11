Betreuungsverein hat Jubiläum

Bergstraße.Der Caritas-Betreuungsverein blickt in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen zurück. Gerne hätte der Verein mit seinen nahezu 50 Mitgliedern und mehr als 60 ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern sowie den Kooperationspartnern im Kreis gemeinsam gefeiert. Doch wegen wieder steigender Corona-Infektionszahlen musste die Jubiläumsfeier verschoben werden. Seit 1995 hat es sich der Caritas Betreuungsverein im Kreis Bergstraße zur Aufgabe gemacht, Hilfe und Unterstützung in allen Fragen rund um die rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung anzubieten. Dieses Angebot können Betreute selbst, ehrenamtliche Betreuer, Bevollmächtigte sowie alle an dem Thema Interessierten in Anspruch nehmen.

Ansprechpartnerin Eckert-Geiß

„Der Betreuungsverein ist 25 Jahre aktiv im Dienste für Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder sonstigen Gründen dauerhaft nicht mehr in der Lage sind, ihre gesundheitlichen, behördlichen oder finanziellen Angelegenheiten selbstständig zu regeln“, erklärt Caritasmitarbeiterin Maritta Eckert-Geiß. Sie ist Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer.

Die hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins führt die Ehrenamtlichen in ihre Aufgabe ein, leitet sie fachlich in Einzelgesprächen an, ermöglicht einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch und gezielte Fortbildungen. Der Betreuungsverein arbeitet auf der Grundlage des 1992 geänderten Betreuungsgesetzes, wodurch die Entmündigung der Betreuten abgeschafft wurde. Nach fast 100 Jahren Vormundschaft und Pflegschaft stehen seitdem das selbstbestimmte Leben der Betreuten, ihr Wille, ihre Wünsche und ihr Wohl im Mittelpunkt. „Die Betreuten bleiben, trotz eingerichteter rechtlicher Betreuung, voll geschäftsfähig“, betont Maritta Eckert-Geiß. Auch in Zeiten von Corona steht der Betreuungsverein den Bergsträßern mit seinem gesamten Beratungsangebot zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020