Betrieb bis 31. Mai unterbrochen

Darmstadt.Das Staatstheater Darmstadt bleibt bis 31. Mai geschlossen. Inhaber von Theaterkarten für diesen Zeitraum und Abonnenten werden laut Mitteilung so schnell wie möglich über Ersatztermine oder Rückzahlungen informiert. Wer seine Karten ohne Angabe von Kundendaten an der Vorverkaufsstelle des Theaters gekauft hat, wird gebeten, diese Tickets und seine Kontaktdaten einzuschicken. Wer Karten bei einer anderen Stelle erworben hat, ist aufgefordert, mit dem jeweiligen Anbieter in Kontakt zu treten.

Währenddessen bietet das Staatstheater digitale Formate an: „Die tägliche Dosis“ mit einem gemischten Angebot und „Vitamin L“, bei dem das Ensemble zeitgenössische Literatur liest. Zu sehen ist das digitale Staatstheater über die Homepage oder bei Youtube. zg

Info: www.staatstheater- darmstadt.de

