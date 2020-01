Betriebswirtschaft für Winzer

Bergstraße/Eltville.Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt bietet in seinem Weinbau-Dezernat in Eltville zwei Seminare im Bereich Betriebswirtschaft an. Am 4. Februar (einem Dienstag) geht es um die Hofübergabe, am 11. Februar (Dienstag) um die Betriebsaufgabe. Fachleute werden die Winzer dabei über die rechtlichen und steuerlichen Aspekte informieren. Die Seminare dauern jeweils von 14 bis 16.30 Uhr und setzen eine vorherige Anmeldung voraus per Email an Laura.kaufmann@rpda.hessen.de oder unter der Telefonnummer 06123 / 905834 voraus. Sie können unabhängig voneinander gebucht werden. Eine geringe Teilnahmegebühr wird erhoben. red

