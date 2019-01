Betrüger blitzen bei Bürgern ab

Bergstraße.Im Laufe des Montagabends haben Kriminelle in Heppenheim versucht, mit der Masche des „Falschen Polizeibeamten“ Beute zu machen. Die Betroffenen reagierten jedoch genau richtig und ließen die bislang noch unbekannten Täter ins Leere laufen. Insgesamt fünf dieser betrügerischen Anrufe wurden im Zeitraum zwischen 20.30 und circa 23 Uhr bei der Polizei angezeigt.

Die immer gleiche Masche

In allen Fällen gingen die Betrüger gleich vor, gaben sich als Polizisten aus und tischten den Angerufenen eine Märchengeschichte auf.

Angeblich hätten sie Verbrecher festgenommen und die Adresse der Betroffenen bei ihnen entdeckt. Jetzt bestünde die Gefahr, dass sie von den Komplizen heimgesucht werden, weshalb man die Wertsachen vorsorglich sicherstellen wolle.

Deshalb fragten die Kriminellen die älteren Heppenheimer Bürger nach den Vermögenswerten aus. Keiner der Angerufenen ging den Ganoven jedoch auf den Leim. Die Gespräche wurden beendet. In einzelnen Fällen konnten die Senioren die Telefonnummer „06252 110“ vom Display ablesen.

Tipps der Ermittler

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut: Die richtige Polizei ruft niemals mit der Telefonnummer 110 an. „Zudem würden wir Sie niemals am Telefon nach Ihren Wertgegenständen ausfragen oder diese – angeblich zur Sicherheit – bei Ihnen abholen und vorsorglich sicherstellen“, betont die Polizei und rät abschließend: „Legen Sie bei solchen Anrufen deshalb sofort den Hörer auf und verständigen Sie die Polizei.“ pol

